Автомобиль въехал в здание поликлиники в Калифорнии на уровне второго этажа

Машина на высокой скорости врезалась в отбойник. От удара ее подбросило и авто влетело в окно второго этажа. Машину извлекали с помощью спасателей. Никто из посетителей поликлиники не пострадал. Сам водитель госпитализирован с легкими травмами. Он признался сотрудникам полиции, что во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает телеканал "Россия 24".