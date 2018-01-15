Землетрясение в Перу: подземные толчки стали причиной гибели человека

В результате мощного землетрясения в Перу погиб 1 человек. Об этом сообщает издание "Нью-Йорк Таймс". Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 65 жителей. Власти проводят поиск пропавших без вести.

Магнитуда толчков составила более семи баллов по шкале Рихтера, отмечает телеканал "Россия 24". Наибольшие разрушения зафиксированы в провинции Каравели, именно там находится эпицентр землетрясения. По всей стране открыли центры временного размещения. Руководство Перу собирается ввести режим ЧП.