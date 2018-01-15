Глава российского МИД подведет минувшего года

В понедельник, 15 января, в Москве пройдет итоговая пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова. Министр расскажет о деятельности российских дипломатов в 2017 году.

Среди главных тем — отношения с Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом и НАТО, а также урегулирование кризиса на Украине, ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке в целом и на Корейском полуострове. Кроме того, будут затронуты такие вопросы, как кибербезопасность, борьба с терроризмом и другими современными угрозами, сообщает телеканал "Россия 24".