Межкорейские переговоры продолжаются

КНДР и Южная Корея начали встречу на рабочем уровне, переговоры проходят в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Основной темой станет участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане — стороны обсудят детали их транспортировки и размещения в Южной Корее.

Ранее Сеул заявил о готовности обеспечить делегацию КНДР необходимой поддержкой, а на прошлой неделе прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Это первый диалог между КНДР и Южной Кореей, начиная с 2015 года, напоминает телеканал "Россия 24".