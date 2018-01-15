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15 января 201805:59

Межкорейские переговоры продолжаются

EPA

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КНДР и Южная Корея начали встречу на рабочем уровне, переговоры проходят в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Основной темой станет участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане — стороны обсудят детали их транспортировки и размещения в Южной Корее.

Ранее Сеул заявил о готовности обеспечить делегацию КНДР необходимой поддержкой, а на прошлой неделе прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Это первый диалог между КНДР и Южной Кореей, начиная с 2015 года, напоминает телеканал "Россия 24".

 

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