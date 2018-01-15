Михаил Южный Екатерина Макарова завершилм выступления на Australian Open

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии – первый из серии Большого шлема. Российский теннисист Михаил Южный проиграл в первом круге соревнований.

Для Михаила Южного Australian Open завершился, едва начавшись. В первом круге турнира Михаил Южный уступил в трех партиях уругвайцу Пабло Куэвасу. Михаил оказал достойное сопротивление южноамериканцу – 6:7 (7:9), 3:6, 5:7., но был вынужден завершить борьбу в турнире. Куэвас сравнял счет в личных встречах с Южным.

Не смогла преодолеть первый барьер Екатерина Макарова, уступившая румынке Ирине Бегу в трех сетах. Первая партия осталась за Екатериной 6:3, но в двух следующих сильнее была ее соперница 6:4, 8:6.