На Гавайях провели работу над ошибками

Власти американского штата Гавайи сменили систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Это произошло после того, как в минувшую субботу ее ложное срабатывание вызвало панику среди местных жителей.

Как сообщалось, люди получили сообщения, что в сторону штата летит баллистическая ракета. Их призвали срочно найти убежища, уточнив при этом, что тревога не учебная, а реальная, напоминает телеканал "Россия 24". Позже власти сообщили, что это была ошибка — сотрудник просто нажал не на ту кнопку.

Глава местной службы по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги пообещал, что теперь данные будут проверять не один, а два человека. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ложных тревог о ракетном нападении больше не будет.