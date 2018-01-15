Саакашвили не верит, что Порошенко - агент ФСБ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили усомнился в "обязательстве" украинского лидера Петра Порошенко не вредить интересам России, передает РИА Новости.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Оппозиционный грузинский телеканал "Рустави-2", близкий к Михаилу Саакашвили, ранее обнародовал заявление нынешнего президента Украины Петра Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. Будущий украинский лидер в обязательстве обещает на заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

В администрации Порошенко назвали документы "низкопробной подделкой".

Между тем депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что собирается направить запрос в СБУ по факту "государственной измены" главы государства.