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15 января 201810:20

Футболист "Боруссии" Обамеянг выведен из состава команды

EPA

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Габонский футболист Пьер-Эмерик Обамеянг отстранен руководством дортмундской "Боруссии" от основного состава команды. Сообщается, что такое решение боссов "шмелей" связано с внеигровыми причинами.

"Пьер-Эмерик Обамеянг отсутствует в составе команды по дисциплинарным причинам", — говорится в официальном сообщение клуба, которое приводит Газета.Ru.

Ранее игрок не был включен в заявку "Боруссии" на матч 18-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (0:0).

Также становилось известно об интересе к футболисту со стороны клуба китайского лиги и лондонского "Арсенала".

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