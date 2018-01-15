Лионель Месси превзошел голевой рекорд Герда Мюллера

Ведущий форвард футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Мессии продолжает устанавливать голевые достижения. В очередном матче испанской высшей лиги против клуба "Реал Сосьедад" аргентинец забил 366-й гол в матчах Примеры. Это – рекорд.

Футбольные статистики выделяют пять национальных чемпионатов – первенства Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, — в ряду других по уровню участвующих команд и игроков.

И вот Месси превысил достижение немецкого нападающего "Баварии" Герда Мюллера, который тот установил в бундеслиге – 365 голов за все время выступлений в турнире, напоминает "Спорт-экспресс". На счету Месси после игры в Сан-Себастьяне стало 36 мячей. Это – новое высшее достижение для турниров "большой пятерке".