На Лене прорубят 30-метровую прорубь, чтобы поднять затонувшие кран и бензовоз

Для поднятия на поверхность затонувших в Киренском районе автокрана и бензовоза, перевозившего 20 тонн нефтепродуктов, спасатели освобождают реку Лена ото льда, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, автомобили со льда поднять невозможно, в этой связи спасатели вынуждены прорубить гигантскую прорубь шириной 3 метра и длинной 30 метров. От берега до большегрузов будут протянуты тросы. На берегу уже установлены и закреплены столбы.

Для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов в реку на Лене установят специальные заграждения. Водолазы, обследовавшие затонувший транспорт, каких-либо повреждений и утечек из цистерны не обнаружены. По словам представителя МЧС, все работы будут проводиться за счет собственника транспорта.

При попытке пересечь реку вне ледовой переправы в ночь на 11 января под лед провалилась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. Водитель смог выбраться из машины. Собственником автомобиля на помощь был направлен автокран, однако лед не выдержал, и автокран провалился в том же месте, встав на бензовоз.

Часть нефтепродуктов из бензовоза все такие вылилась в реку, но спасатели ликвидировали разлив топлива с помощью сорбента, боновых заграждений, а также путем пиления загрязненного льда для дальнейшей его утилизации.