Поножовщина в пермской школе: пострадали учительница и 8 детей

В результате поножовщины в пермской школе пострадали 9 человек — учительница и 8 детей.

Инцидент произошел в школе №127 с углубленным изучением отдельных предметов в 10:19 по местному времени (08:19 по московскому времени). Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина, двое преступников в масках совершили нападение на школьников.

На месте работают бригады скорой помощи и полицейские. На место ЧП выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.

Начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских написал на своей странице в Facebook, что сообщение о происшествии поступило от директора школы. Он так же сообщил, что это было нападение двух мужчин в масках. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу, передает ТАСС.

Вместе с тем, по другим данным, резню в школе устроили учащиеся. Они решили выяснить отношения на ножах, одноклассники попытались их разнять.

Нападавшие задержаны, сообщил источник в экстренных службах региона. Их личности и мотивы преступления устанавливаются.

СК РФ по Пермскому краю уже возбудил дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Недавно похожий случай произошел в московском колледже. 1 ноября студент напал на преподавателя ОБЖ. Он зарезал своего учителя, а потом покончил с собой. В прощальной записке он сообщил, что разочаровался в жизни.