Australian Open. Андрей Рублев победил в первом круге Феррера

Российский теннисист Андрей Рублев в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержал победу над испанцем Давидом Феррером. В пяти сетах россиянин оказался сильнее – 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Поединок продолжался 3 часа 54 минуты.

Во втором круге Australian Open 32-я ракетка мира сыграет с победителем пары Маркос Багдатис (Кипр) – Юки Бхамбри (Индия).

Ранее победу в стартовом поединке Открытого чемпионата Австралии одержала россиянка Анастасия Павлюченкова. В трех сетах она одолела украинку Катерину Козлову (3:6, 6:4, 6:3).