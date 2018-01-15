Australian Open. Андрей Рублев победил в первом круге Феррера

15 января 201809:40
Australian Open. Андрей Рублев победил в первом круге ФеррераЧитайте нас в Telegram
Российский теннисист Андрей Рублев в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержал победу над испанцем Давидом Феррером. В пяти сетах россиянин оказался сильнее – 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Поединок продолжался 3 часа 54 минуты.
Во втором круге Australian Open 32-я ракетка мира сыграет с победителем пары Маркос Багдатис (Кипр) – Юки Бхамбри (Индия).
Ранее победу в стартовом поединке Открытого чемпионата Австралии одержала россиянка Анастасия Павлюченкова. В трех сетах она одолела украинку Катерину Козлову (3:6, 6:4, 6:3).
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