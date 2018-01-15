Дзюба и Шатов не полетели с "Зенитом" на очередной сбор

Питерский "Зенит" во главе с тренером Роберто Манчини продолжает подготовку ко второй части чемпионата России по футболу. Экс-чемпионы страны отправились на очередной сбор в Дубай. Вместе с командой не полетели Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков.

При этом, как сообщает источник в клубе, Дзюба и Шатов могут быть отправлены в другие команды на правах аренды и даже могут быть проданы. Пока они будут тренироваться вместе с командой "Зенит-2", выступающей в ФНЛ. А вот Анюков травмирован и в его состоянии медики не рекомендовали перелет и участие в заморском сборе.

При этом вратарь "Зенита" Андрей Лунев, который в начале межсезонья был прооперирован по поводу мениска на ноге, в Дубай отправился. Во вратарской бригаде вместе с ним числятся Юрий Лодыгин, Егор Бабурин и Никита Гойло.

Поехал на сбор и итальянец Доменико Кришито, который, по слухам, может покинуть команду и отправиться в Турцию или на родину. В составе группы нападающих Манчини повез на сбор Александра Кокорина, Себастьяна Дриусси, Андрея Панюкова и новичка клуба Антона Заболотного.