По факту гибели отца и сына при пожаре в Тамбове начали проверку

В Тамбове начали проверку по факту гибели отца и сына при пожаре. Трагедия произошла утром 14 января в жилом доме по улице Новикова-Прибоя. На втором этаже пятиэтажного жилого дома загорелась квартира. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин, 66-летнего отца и его 43-летнего сына.

По данному факту сотрудники Ленинского межрайонного следственного отдела начали доследственную проверку. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.