Криштиану Роналду намерен покинуть "Реал" ради "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил о своем твердом решении покинуть стан "Королевского клуба". Сообщается, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для звездного футболиста является английский "Манчестер Юнайтед", из которого в 2009 году он перешел в состав мадридцев.

Известно, что принятое Роналду решение связано с тем, что президент клуба Флорентино Перес его обманул, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на испанское издание As. Ранее глава "сливочных" заявлял о том, что пересмотрит условия контракта португальца в пользу увеличения зарплаты 32-летнего игрока, но на данный момент ничего не изменилось. Отмечается, что ныне зарабатываемый 21 миллион евро не устраивает нападающего, и он хочет получать не меньше футболиста "Барселоны" Лионеля Месси, доход которого равняется 50 миллионам евро.

В "Ман Юнайтед" осведомлены о желании Роналду вернуться в команду, но официально пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес желает сделать португальца частью сделки по покупке нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара за 500 миллионов евро. Если этот вариант подтвердится, то Роналду станет игроком "ПСЖ".