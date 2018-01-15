Один из устроивших резню в школе состоял на учете в ПНД

В ходе конфликта между несовершеннолетними в пермской школе пострадали 14 детей и один учитель, передает "Интерфакс".

Как сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, около 10:20 в школе Мотовилихинского района Перми между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй — бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей, в результате которого резаные раны получили 14 несовершеннолетних и один учитель. 12 человек госпитализированы, некоторые — в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что подозреваемые задержаны, пострадавшие госпитализированы, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По словам представителя регионального управления СК РФ, двое учеников пермской школы подрались на ножах из-за "личной неприязни", с этого инцидента и началась резня, сообщает РИА Новости.

В момент ЧП шел урок, учительница и другие ученики получили ранения, потому что пытались разнять двух дерущихся школьников.

Пермская школа № 127 работает с 1965 года, сейчас там преподают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей. Им углубленно преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.

Рядом со школой собрались порядка сотни родственников, очевидцев и журналистов. В настоящее время школа оцеплена, закрыт весь подход к учебному заведению. На территории находится несколько машин МВД и Следственного комитета, МЧС.