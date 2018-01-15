При двойном теракте в центре Багдада погибли 35 человек

В центре Багдада совершен двойной теракт. Взрывы устроили террористы-смертники.

Как сообщает "Интерфакс", жертвами взрывов стали, по меньшей мере, 35 человек. Более 90 человек получили ранения.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в России) после восстановления контроля над всей границей с Сирией.