Тренер "Арсенала" Венгер: не знаю, уйдет Санчес или нет

Французский наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал журналистам после проигранного матча с "Борнмутом" (1:2), что его команде не хватало ряда игроков. В их число он включил и чилийца Алексиса Санчеса, который может покинуть стан "канониров".

Один из лидеров футбольной сборной Чили пропустил с "Борнмутом" и, как сообщают многочисленные инсадеры, может перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", поскольку по окончании сезона может стать свободным агентом.

"Все решится в течение 48 часов, — цитирует Венгера сайт Спортс.Ru со ссылкой Goal.Com. – В условиях неопределенности ему тяжело. Если он уйдет, нам понадобится замена. Не знаю, уйдет он или нет. Он мог уйти уже вчера, поэтому я решил не включать его в заявку на матч. Хотя раньше он был предан "Арсеналу".

По словам тренера "пушкарей", его команде не хватало многих важных игроков: "Но трансферное окно открыто, и в этот период мы стараемся использовать тех, кто сосредоточен на команде. Алексис мог бы и сыграть, но сейчас ему нелегко".