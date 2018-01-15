Australian Open остался без сестер Уильямс

На стартовавшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) прошли матчи первого круга. В одном из поединков пятая сеянная на турнире Винус Уильямс встречалась со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич. В двух сетах американка за 1 час 55 минут уступила со счетом 3:6, 5:7.

Это поражение стало третьим за последние 20 лет, после которого ни одна из сестер Уильямс не пробилась во второй круг турниров "Большого шлема". Ранее американки не преодолевали барьер первого круга в 2003 году на Открытом чемпионате США (US Open) и в 2011 году на Открытом чемпионате Франции ("Роллан Гаррос").

Напомним, что Серена Уильямс не принимает участие в Australian Open из-за неоптимальной физической формы. Ранее она стала мамой.

Также отметим, что помимо Винус Уильямс после первого круга турнир покинули еще две американки – 13-я "сеяная" Слоун Стивенс уступила китаянке Шуай Жэнг – 6:2, 6:7 (2:7), 2:6, а Коко Вандервеги, "посеянная" под десятым номером, в двух сетах проиграла венгерке Тимее Бабош – 6:7 (4:7), 2:6.