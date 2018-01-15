Лавров: внешняя политика Трампа жестче, чем у Обамы

Во внешней политике администрация президента США Дональда Трампа ведет себя жестче и напористей, чем администрация его предшественника Барака Обамы, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мне кажется, что в действиях нынешней администрации, как, собственно, и в действиях администрации Обамы, это наследие, к сожалению, несмотря на линию президента Трампа в ходе предвыборной кампании, сохранилось, где-то даже оно стало более насыщенным, более напористым", — заявил он, выступая на пресс-конференции по итогам 2017 года. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По мнению главы российского МИД, в действиях американских властей также ощущается боязнь конкуренции в целом ряде сфер, в частности, в энергетике.