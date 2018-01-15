Протестующие надзиратели заблокировали французские тюрьмы

Во Франции сотрудники тюрем объявили забастовку. Они требуют усиления мер своей безопасности.

К проведению акций протеста сотрудников тюрем призвали профсоюзы. Как сообщает РИА Новости, тюрьму в Ванден-ле-Вьей оцепили порядка 100 надзирателей. На баррикадах, возведенных вокруг пенитенциарного центра в городе Френ, собрались не менее 150 сотрудников. Акции протеста проходят и возле тюрьмы "Бометт" в Марселе.

Причиной забастовки стало нападение заключенного на надзирателей в коммуне Ванден-ле-Вьей. Нападавший отбывает срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. Три сотрудника тюрьмы получили ранения. Директор учреждения подал в отставку.