Москва простится с Шаинским 22 января

22 января в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке пройдет прощание с композитором Владимиром Шаинским, передает "Интерфакс".

По словам сына композитора Вячеслава Шаинского, по поводу места захоронения ведутся переговоры. Семья и некоторые деятели культуры пытаются добиться выделения места на Новодевичьем кладбище. Решение должно быть принято до 19 января.

Как сообщалось ранее, 25 декабря 2017 года народный артист РСФСР Шаинский скончался в США на 93-м году жизни.