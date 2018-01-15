Лавров: сожаление - это не то, чем занимается дипломатия

Лавров: сожаление - это не то, чем занимается дипломатияЧитайте нас в Telegram
Российская дипломатия работает с фактами, а не занимается сожалениями о чем-то – так глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос, сожалеет ли он, что президентом США стал Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон.
"Мы работаем с фактами. И факты таковы, какими мы их видим сегодня. Поэтому мы делаем то, что необходимо для обеспечения интересов России в нынешних условиях", — сообщил российский министр иностранных дел на итоговой пресс-конференции, посвященный подведению итогов 2017 года. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.
При этом Лавров отметил, что в США давно укоренилось самоощущение собственной исключительности, поэтому американские власти явно не уважают основные принципы Устава ООН, который подразумевает суверенное равенство и согласование позиций.
"Это открыто, прямо и многократно говорил Обама. Трамп этого термина не употреблял, но все действия американской элиты, практические шаги США на международной арене говорят о том, что они продолжают исходить из этой психологии", — напомнил глава МИД России.
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