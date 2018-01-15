Очевидцы резни: из школы выбегали окровавленные дети

Из здания пермской школы, где утром произошла драка с применением ножей, выбегали окровавленные дети, рассказал РИА Новости представитель охранной фирмы, сотрудники которой первыми приехали на место происшествия.

Охранники оказывали пострадавшим первую помощь – до прибытия экстренных служб, потом помогли с эвакуацией детей из школы. Спецсредства применять не пришлось, поскольку зачинщики драки были ранены и не могли убежать.

Сотрудники торгового центра, который расположен напротив школы, рассказали, что утром к ним прибежали окровавленные дети и сообщили о драке. Продавцы нажали тревожную кнопку. Пока ехала скорая, успокаивали детей, дали воды. "Одного положили на стулья, дети были в шоковом состоянии", — рассказал сотрудник ТЦ.

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Основную часть учеников эвакуировали в здание соседней школы, потом их забрали родители.

Поножовщина в пермской школе произошла утром в понедельник, подрались бывшие и нынешние ученики. Их пытались разнять преподаватель и другие школьники. Пострадали 15 человек, 12 госпитализированы. В тяжелом состоянии находится учительница и двое учеников. Подозреваемых задержали. Сообщается, что один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело.