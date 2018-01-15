В Севастополе пьяный мужчина с ружьем взял в заложники свою мать и дочку

Пенсионерка и ее внучка стали заложницами пьяного родственника. Местный житель 1980 года рождения, вооружившись ружьем, запер в квартире свою 70-летнюю мать и 7-летнюю дочь. Затем севастополец открыл в помещении беспорядочную стрельбу. На задержание буяна были отправлены бойцы Росгвардии.

ЧП произошло вечером в пятницу, 12 января, в одном из жилых домов в Гагаринском районе Севастополя.

«Было установлено, что мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, открыл беспорядочный огонь из принадлежащего ему охотничьего огнестрельного оружия. Незамедлительно по указанному адресу выехало дежурное подразделение ОМОНа «Беркут», а также начальник регионального Управления Росгвардии полковник Сергей Колбин», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник проигнорировал просьбы силовиков открыть дверь, после чего было принято решение брать квартиру штурмом.

В результате мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции. Его заложницы не пострадали.