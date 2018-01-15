Россиянка Касаткина не испытала проблем в стартовом поединке Australian Open

На стартовавшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису российская спортсменка Дарья Касаткина одержала победу в поединке первого круга над Анной Шмидловой из Словакии. В двух сетах 22-я сеянная россиянка проиграла лишь три гейма, одержав итоговую победу со счетом 6:0, 6:3. Матч продолжался 1 час 8 минут.

В следующем раунде соперницей Касаткиной станет польская теннисистка Магда Линетт.

Также напомним, что ранее во второй круг Australian Open пробились Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. Маргарита Гаспарян снялась с турнира, Михаил Южный и Екатерина Макарова завершили свои выступления на турнире.