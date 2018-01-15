Под Екатеринбургом спасли кота, неделю просидевшего на дереве в сильный мороз

Домашний питомец, забравшийся на дерево неподалеку от города Первоуральска в Свердловской области, стал главным героем видео о собственном спасении, опубликованном в сети на днях.

Утром 13 января член "ЗооСпас" — сообщества добровольных спасателей, помогающих животным, получил информацию о том, что кот попал в беду. Мужчина поспешил на помощь домашнему питомцу.

"На въезде в сад нас встретил хозяин кота. В ходе разговора выяснилось, что кот находится на дереве ещё с 6 января. Мы с водителем такси усомнились, но оказалось, что все так и есть — кот бедствовал уже седьмые сутки", — поведал автор ролика.

Спасатель облачился в специальное снаряжение и полез наверх.

"Вопреки ожиданиям, несмотря на мороз и ветер, спасательная операция не оказалась сложной. Кот истощенным мне не показался. При моём приближении он начал волноваться и даже меня обшипел (впрочем, не удивительно — всякий бы зашипел при виде такого пугала в темной маске). Самое главное — он не побежал выше, хотя такие планы, кажется, обдумывал, и без большого сопротивления дался в руки", — рассказал он.

В итоге животное было благополучно доставлено домой.