Британские истребители увязались за российскими ракетоносцами

Пара британских многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon вылетели на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-160, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на авиационные веб-сайты.

По данным журналистов, Королевские военно-воздушные силы перехватили радиопереговоры двух ракетоносцев ВКС РФ. После чего в воздух были подняты истребители и самолет-заправщик. Кроме того, британцев поддержали бельгийские истребители F-16 и французский летающий танкер С-135FR.

СМИ Великобритании пишут, что местные ВВС информацию о сопровождении российских самолетов подтвердили, но других подробностей пока не разглашают.

Островное государство последнее время регулярно высылает свои самолеты и корабли для наблюдения за россиянами. Так, 8 января фрегат HMS Westminster увязался за корветами "Сообразительный" и "Бойкий". А в конце 2017 года британский HMS St. Albans следил за российским боевым кораблем "Адмирал Кузнецов", который проходил государственные испытания.