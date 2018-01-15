УФСИН признало вину в убийстве топ-менеджера "Роскосмоса" в СИЗО

Сотрудники столичного СИЗО "однозначно" виновны в том, что допустили убийство топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, заявил начальник столичного УФСИН Сергей Мороз, передает "Интерфакс". Однако окончательную оценку дадут следствие и суд, уточнил он.

Одного сотрудника привлекли к уголовной ответственности за халатность, ряд других уволили или же привлекли к дисциплинарным наказаниям, добавил Мороз.

Евдокимова, которому вменяли аферу на 200 миллионов рублей с имуществом РСК "МиГ", нашли зарезанным в камере СИЗО в марте прошлого года. Убийца до сих пор не найден.