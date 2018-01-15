Олимпийцев КНДР и Южной Кореи объединит общий флаг

Спортивные делегации Южной и Северной Кореи на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане могут пройти под Флагом объединения. Этот символ представляет собой белое полотнище с символическим изображением единого корейского полуострова голубого цвета.

"Обсуждение все еще ведется, но в том случае, если будет достигнута договоренность о совместном выходе, будет поднят Флаг объединения, — цитирует РИА Новости министра спорта Южной Кореи То Чон Хвана. – В прошлом мы выходили совместно (с КНДР) около девяти раз. Достижение мира на Корейском полуострове через спорт — это то, к чему стремятся Олимпийские игры".

Встреча на рабочем уровне между представителями КНДР и Южной Кореей по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане состоится в 10 утра по местному времени в среду, 17 января, на южнокорейской стороне в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

Как уже сообщали Вести.Ru, на минувшей неделе между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.