Биатлонист Бьерндален не примет участие в Олимпийских играх-2018

Самый титулованный участник Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален пропустит предстоящие Олимпийские игры-2018, которые состоятся в южнокорейском Пхенчахане.

Приглашение норвежца в команду зависело от его результатов на этапах Кубка мира, о чем заявлял и тренер норвежской команды Зигфрид Мазет, сообщает РИА Новости со ссылкой на France Press. В частности, на гонке в Рупольдинге он смог финишировать только на 42 месте, а лучшим его достижением на Кубке мира стала 18 строчка. Наставник сборной Норвегии счел такие показатели неудовлетворительными и отцепил биатлониста от сборной команды.

Сообщается, что такие результаты были вызваны имеющимися у него проблемами со здоровьем. Об этом рассказала его жена, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

"Изначально у него были проблемы в подготовке летом, и я считаю, что не каждый спортсмен мог бы справиться с такими сложностями, -цитирует белоруску Спортс.Ru со ссылкой на NRK. – Набрать форму было сложно из-за того, что все эти проблемы начались незадолго до старта сезона, но при этом он все же начал выступления на Кубке мира. Я очень горжусь тем, как он справляется с ситуацией".

Бьерндален принимал участие в шести Олимпиадах, завоевав восемь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали.