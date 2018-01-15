"Арсенал" повысил предложение по Обамеянгу до 60 млн евро

Форвард сборной Габона и дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг стал в последнее время одним из главных ньюсмейкеров футбольной Европе. Накануне немецкий клуб отстранил его от тренировок, а в это время лондонский "Арсенал" увеличил предложение по его покупке.

Обамейянг по сообщениям инсайдеров в английском клубе рассматривается в качестве замены чилийскому форварду Алексису Санчесу, который может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Чемпионат.Ru. "Боруссия" отклонила первое предложение "Арсенала" и "пушкари" увеличили сумму трансфера до 60 млн евро.