В зоопарке Торонто три панды атаковали снеговика. Видео

Зоопарк Торонто в своем канале на YouTube опубликовал умилительное видео. На кадрах запечатлено, как три панды по кличкам Эр Шун, Цзя Юю и Цзя Панпан нападают на снеговика.

Сначала они его гладят, потом начинают царапать и крушить, одновременно борясь друг с другом. В какой-то момент одна из панд забирается на верхнюю часть "туловища" снеговика, но съезжает с него и падает.

Меньше чем за три дня с момента публикации это видео оценили уже почти сто тысяч пользователей.