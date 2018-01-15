Резню в пермской школе будет разбирать специальная группа

В пермской школе от поножовщины пострадали 15 человек. Драку школьников с применением ножей организовали два подростка. По разбору ситуации создана рабочая группа во главе с министром образования, сообщила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

В драке между двумя несовершеннолетними подростками – нынешним и бывшим учеником школы – пострадала учительница и 14 школьников, большинство из них четвероклассники. 13 пострадавших госпитализированы, сообщает ТАСС. Пытавшаяся разнять дерущихся получила ранение в шею. Преподавательница потеряла много крови. Ей сделана операция, она находится в реанимации. В тяжелом состоянии двое школьников: у одного из них перерезана сонная артерия, у другого – яремная вена. Пятеро раненых прооперированы. У одного из прооперированных резаная рана шеи без повреждений сосудов, у другого резаная рана глаза.

В Пермь собирается вылететь уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она посетит в городской клинической больнице №4 пострадавших и проведет совещание по вопросам организации охраны в российских школах. Детский омбудсмен намерена детально разобраться в ситуации и выяснить причины инцидента.

Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемые в поножовщине задержаны. Анна Кузнецова первым делом намерена встретиться с этими 14-летними детьми. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

15 января школьники вышли на занятия после новогодних каникул. Теперь школа вновь будет закрыта на два дня – на время следственных мероприятий. Остальные образовательные учреждения Перми работают в обычном режиме.

"Уже сейчас понятно, что система мер профилактики требует скорейших и профессиональных мер. Это и работа специалистов в школах, это и усиление работы всех органов систем профилактики. Почему дети были предоставлены сами себе? Реализовали ли все они свое право на дополнительное образование, на лечение, так как есть, в том числе, вопросы и к состоянию здоровья подростка. Безусловно, нельзя без внимания оставлять и вопрос организации охраны в школах", — рассказала Анна Кузнецова РИА Новости.