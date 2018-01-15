30-летний информатор скандального сайта WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовала предвыборный ролик, заявив, что собирается баллотироваться в Сенат от демократов штата Мэриленд. Выборы, в которых Мэннинг потягается за голоса избирателей c республиканцем Беном Кардином, состоятся в ноябре, сообщает The Hill.

"Мы живем в трудные времена. Времена страха, подавленности, ненависти. Нам не нужно больше лидеров или другие лидеры, нам нужен тот, кто будет сражаться за нас", — говорится в предвыборном ролике Челси Мэннинг.

Представители Федеральной избирательной комиссии подтвердили факт подачи Челси Мэннинг заявки на участие в выборах. Соперник единомышленницы Джулиана Ассанжа планирует в конце года переизбраться на третий срок.

В 2013 году Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретных военных документов представителям WikiLeaks.

В январе 2017 года президент США Барак Обама принял решение смягчить приговор Мэннинг, сократив срок ее тюрменого заключения. В мае Челси вышла на свободу.