Армения создает свободную экономическую зону для стартапов

Армения создает свободную экономическую зону для стартаповЧитайте нас в Telegram
Армения создает свободную экономическую зону для развития высокотехнологических стартапов со всего мира. Соответствующую инициативу президенту Армении Сержу Саргсяну и членам рабочей группы правительства 20 декабря представила компания Armenian Blockchain Forum (ABF).
По итогам встречи правительством Армении и ABF одобрена идея создания в Армении свободной экономической зоны (СЭЗ), на территории которой разместится передовой технологический центр – республиканская "Кремниевая долина". Главной задачей нового кластера станет организация и регулирование уникальной инфраструктуры для развития в Армении высокотехнологичных проектов, работающих на базе распределенного реестра, искусственного интеллекта и машинного обучения.
Первым пунктом в реализации инициативы по созданию в Армении высокотехнологического кластера, запланированным на первое полугодие 2018 года, станет открытие международного акселератора, который будет выполнять роль площадки для запуска и развития инновационных проектов со всего мира, а также организация на территории СЭЗ индустриальных дата-центров, которые будут направлены на обеспечение процессов функционирования проектов, основанных на распределенных базах данных.
В ходе рабочей встречи министр экономического развития и инвестиций Республики Армения Сурен Караян отметил: "Реализация данной инициативы будет способствовать развитию высокотехнологичных проектов в стране, позволит превратить Армению в одного из технологических лидеров на международной̆ арене, привлечет в страну инвестиции и позволит создать новые рабочие места. Безусловно, это придаст дополнительный импульс для развития экономики страны".
Также в планах – совместно с ведущими высшими учебными заведениями Армении запустить ряд образовательных и научно-исследовательских программ в области технологий распределенного реестра, искусственного интеллекта и машинного обучения.
Комплексный подход к организации высокотехнологичной инфраструктуры потребует от участников инициативы создания уникальной по своему масштабу и уровню проработки экосистемы, в рамках которой смогут развиваться лучшие мировые проекты. По оценке Armenian Blockchain Forum, в течение первого года деятельности экосистемы планируются создать 250-300 новых высокооплачиваемых рабочих мест и привлечь в страну инвестиции в размере не менее 120 миллионов долларов.
Илья Гольдберг, управляющий партнер ABF, рассказал: "По нашей оценке, на сегодняшний день страна обладает всеми необходимыми ресурсами: человеческими, энергетическими и технологическими, которым нужно дать новый импульс, открыть новые возможности для развития. Мы верим, что сегодня в Армении можно создать платформу для интеграции и взаимодействия глобальных трендов, международных игроков и местных интеллектуальных ресурсов. Мы высоко ценим инициативы, которые проявляет правительство Армении и лично президент Серж Саргсян в вопросах, касающихся развития высоких технологий в стране".
Создаваемая свободная экономическая зона призвана стать точкой притяжения технологических стартапов со всего мира и обеспечить комфортные условия для их развития. Цель проекта – сделать Армению привлекательным технологическим центром мирового уровня и создать в стране комфортную для предпринимателей и инвесторов экосистему, где будут функционировать все инфраструктурные сервисы — от образовательно-коммуникационных программ до электронных площадок, нацеленных на проведение безопасных процедур по привлечению инвестиций в развиваемые проекты. В рамках новой экосистемы также будет действовать идентификационный центр, целью которого станет обеспечение соответствия участниками СЭЗ требованиям международных организаций.
Комплексную консалтинговую, технологическую и юридическую поддержку в реализации инициативы создания инновационного кластера оказывает международная консалтинговая компания КПМГ, разработавшая концепцию комфортных условий для развития международного бизнеса на территории СЭЗ. Они коснутся внедрения и развития высокотехнологичных проектов, инновационных разработок в научно-технической сфере, в частности, технологий, работающих на базе распределенного реестра. Так, компании-резиденты СЭЗ будут освобождены от налога на добавленную стоимость при оказании услуг и поставке товаров на территорию СЭЗ, а также от налога на прибыль.
На текущий момент авторами инициативы и членами рабочей группы правительства республики Армения ведется активная работа по подготовке инфраструктурной базы под рабочим названием ECOS, в рамках которой и будет создана экосистема, необходимая для обеспечения всесторонней и полной поддержки всех игроков нового высокотехнологичного рынка.
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