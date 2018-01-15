Понтифик признался, что боится ядерной войны

Папа Римский Франциск на самом деле боится ядерной войны. Это заявление он сделал во время перелета в Латинскую Америку, где у него запланировано посещение Чили и Перу, сообщает пресс-служба Ватикана. Кроме того, Понтифик призвал уничтожить все атомное оружие, так как мир находится на грани и достаточно одного инцидента для начала глобального конфликта.

Ранее об опасности ядерной войны предупреждало издание The Sun. Журналисты даже опубликовали список советов, что делать в случае атомного удара. А телеканал Fox News рассказал о 90% росте спроса на бомбоубежища в Японии.

В свою очередь, режиссер-документалист Нейл Хэллоран опубликовал видео под названием "Теневой мир". Из него следует, что главными целями для баллистических ракет станут крупные города США, Европы и России. После первого удара погибнет до 500 миллионов человек. Но последствия будут еще хуже. Небо закроют облака пыли, начнется ядерная зима с радиоактивными осадками. Они и добьют все живое на планете.