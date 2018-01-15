400 тысяч французов требуют от России вернуть им долги по царским облигациям

Около 400 тысяч наследников тех французов, которые еще в XIX веке, в 1870-х годах, инвестировали в гособлигации, выпущенные в 1867 году еще царскими российскими железнодорожными компаниями, требуют от современной России выплат по ним.

Эти облигации в свое время были обеспечены золотом. За тридцать лет с момента их выпуска французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро).

Сейчас наследники держателей царских облигаций требуют около 30 миллиардов евро, передает РИА Новости. Свое требование они аргументируют тем, что "Россия далеко не банкрот", "госдолг не имеет срока давности", и поэтому надо платить. Такое заявление сделал французскому изданию RFI один из наследников.

Часть вкладчиков успела получить прибыль от этих сложений, а часть осталась ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат царских долгов.

Между тем, эксперты справедливо отмечают, что надежды на погашение этого долга нет, так как в 1997 году Россия и Франция заключили соглашение, по которому Москва выплатила в счет закрытия царского долга 330 миллионов евро.