Шарапова сможет выступить на турнире в Петербурге благодаря специальной квоте

15 января 201816:19
Шарапова сможет выступить на турнире в Петербурге благодаря специальной квотеЧитайте нас в Telegram
Российская теннисистка Мария Шарапова сохраняет шансы на участие в турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор турнира Александр Медведев.
"Может ли Шарапова получить wild card? Да, такой вариант возможен и сюрпризов исключать нельзя, — приводит слова Медведева РИА Новости. – Мне бы хотелось, чтобы Мария появилась Санкт-Петербурге, ведь у нее есть шанс выступить здесь лучше, нежели в Москве".
Турнир St Petersburg Ladies Trophy начнется на следующий день после завершения Открытого чемпионата Австралии – 29 января и продлится до 4 февраля.
-
Все подробности о новом Mercedes-Benz G-Class
- Посчитали-прослезились: вся правда о "потерянной роскоши" Mercedes-Maybach
- Bentley Bentayga получила более доступный мотор V8
- Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- В России назвали самые популярные модели за 2017 год
-
Путин сравнил тело Ленина с мощами святых
- Москва простилась с Михаилом Державиным
- Самолет со 162 пассажирами повис на обрыве в Турции. Видео
- У Порошенко диагностировали паранойю из-за США
- В Британии сожгли латвийца, воевавшего за Киев в Донбассе
- Геймер застрелил мать из-за сломанных наушников
-
Путин планирует новый бюджетный маневр
- Россияне отказались от валютной ипотеки
- Как Китай выиграл битву за юань
- Биткоину прогнозируют падение до $10 тыс.
- 10 компаний, доминирующих на рынке вооружений
-
Лавров: внешняя политика Трампа жестче, чем у Обамы
- Политический блеф: США стремятся нарушить ядерный баланс
- Захарова рассказала о западном заговоре и животном страхе США
- Рябков считает санкции попыткой вмешаться в дела России перед выборами
- Крымские татары решили поддержать Путина
-
Пустыню засыпало снегом
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- Снегурочки по вызову: из сказочной героини - в горячую бестию
-
Бузова рассказала, почему не может купить себе квартиру
- От жадности до доверия: 5 ошибок арендодателей
- Жилья эконом-класса в России больше нет
- Новостройки больше не будут дешеветь
- Почему коттедж или дачу лучше покупать зимой
-
В Интернете не поддержали скандальную жену Аршавина
- Новогодняя Москва вошла в пятерку лучших мест для туризма
- Сбои GPS: навигаторы отбились от спутников
- Столичные подъезды оккупировали бездомные
- Московские коллекторы проходят проверку
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Организаторы E3 осудили Трампа за "грязные дыры"
- Quantic Dream обвинили в "токсичности"
- Зависть 101: сколько денег у топовых киберспортсменов
- Про "советского Супермена" снимут анимационный фильм
- Англичанка потеряла семью из-за Candy Crush
-
Упражнения, которые остановят старение сердца
- Физики охладили жидкую воду до рекордной температуры
- Стало ясно, как змеи двигаются вперед, не используя позвоночник
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему у некоторых людей зрачок не круглый
- Что в Канаде под запретом
- Сражение полярных волков за жизнь детенышей. Видео
- Одежда варваров
- Самый маленький в мире кот спровоцировал бурю нежности в Сети
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Участник пермской резни употреблял наркотики. Видео
32 минуты назад
Блэкаут в Казани: без света остались два района города
55 минут назад
Понтифик признался, что боится ядерной войны
2 часа назад
11 американских компаний в руках иностранцев
2 часа назад
Ученые заморили раковые клетки голодом
8 часов назад
Феномен "Движения вверх": метафора того, что случилось со страной
9 часов назад
610
Маленького Артемку спасет пересадка почки
11.01.2018 12:28
Челси Мэннинг опубликовала предвыборный ролик
2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"
3 часа назад
1 142
Предвыборный сайт Путина начал работу
3 часа назад
Более 30 машин столкнулись в Подольске
5 часов назад
Коллекционный Mercedes утопили в смоле ради рекламы
5 часов назад
Катрин Денев извинилась за свое письмо в защиту мужчин
5 часов назад
Группа криптовалютных школьниц покорила Японию
5 часов назад
СКР возбудил уголовные дела по факту обстрела Донбасса
5 часов назад
Физики охладили жидкую воду до рекордной температуры
5 часов назад
СК завершил расследовать дело Серебренникова
6 часов назад
На Гавайях провели работу над ошибками
12 часов назад
Валаам. Документальный фильм Андрея Кондрашова
20 часов назад
3 569
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве
12.01.2018 22:28
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере