Шарапова сможет выступить на турнире в Петербурге благодаря специальной квоте

Российская теннисистка Мария Шарапова сохраняет шансы на участие в турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор турнира Александр Медведев.

"Может ли Шарапова получить wild card? Да, такой вариант возможен и сюрпризов исключать нельзя, — приводит слова Медведева РИА Новости. – Мне бы хотелось, чтобы Мария появилась Санкт-Петербурге, ведь у нее есть шанс выступить здесь лучше, нежели в Москве".

Турнир St Petersburg Ladies Trophy начнется на следующий день после завершения Открытого чемпионата Австралии – 29 января и продлится до 4 февраля.