Волонтеры случайно нашли на остановке под Курском едва не замерзшего "беглого "раба"

Вечером 13 января, в канун Старого Нового года, волонтеры курского отделения спасательного отряда "Лиза Алерт" искали объявленного в розыск человека в районе трассы между Курском и Воронежем.

Вдруг на остановке "Мещерские дворы" они увидели замерзающего мужчину. Тот им рассказал, что был похищен цыганами и сдан "в рабство" на стройку в Москву. Ему удалось оттуда сбежать, но не было ни денег, ни документов.

Тогда мужчине пришлось идти домой, в город Калач Воронежской области, пешком. Из-за внешнего вида мужчины попутки не останавливались, рассчитывать приходилось на то, что он сможет дойти до дома, пока погода была не слишком морозной.

Шел он вдоль трассы почти 2 месяца, преодолевая по 15-20 километров в день. В последние дни морозы усилились, и мужчина, присев на остановке транспорта, чтобы отдохнуть, уже практически начал замерзать.

Тут его случайно и обнаружили волонтеры-поисковики. Они напоили мужчину горячим чаем, вызвали скорую, которая прибыла уже через 25 минут и отвезла его в больницу.

Выяснилось, что 63-летнего Анатолия Николаевича Крышана уже несколько месяцев разыскивали родственники. Мужчину доставили в Воронеж, затем маршрутным автобусом — в родной Калач, где его уже встречали родные, сообщается в паблике курского отделения "Лизы Алерт" в соцсети "ВКонтакте".