Экс-игрок "МанЮнайтед" Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса

Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавил национальную сборную Уэльса. Его соглашение с Футбольной ассоциацией Уэльса подписан сроком на четыре года с годовой зарплатой 300 тысяч фунтов.

"Я очень горд, что мне оказали честь возглавить национальную сборную, — сказал Гиггз, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ФАУ. – Ожидающие нас вызовы в виде Лиги наций и отборочного турнира на Евро-2020 вдохновляют меня, и я не могу дождаться начала работы. Уже хочу начать подготовку с игроками к важнейшим матчам, которые нас ждут в 2018 году".

Пост наставника команды стал вакантным после того, как возглавлявший сборную Уэльса Крис Коулмэн решил сосредоточиться на клубной работе – в конце прошлого года он стал главным тренером "Сандерленда" из английской премьер-лиги.

Сам Гиггз в бытность игроком и сам выступал за валлийскую национальную команду – в его активе 64 матча и 12 забитых голов. Он уже имел тренерскую практику, когда в "Манчестер Юнайтед" был исполняющим обязанности, а также ассистентом главного тренера.