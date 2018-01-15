Тема:

Устойчивость к антибиотикам и способы борьбы с ней 1 час назад

Новости Наука

15 января 201817:26 Евгения Ефимова

Сёрферы больше других рискуют заполучить устойчивые к антибиотикам бактерии

Сёрферы больше других рискуют заполучить устойчивые к антибиотикам бактерии.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

Британские исследователи проанализировали данные примерно 300 человек и пришли к любопытному выводу: в кишечниках сёрферов гораздо чаще встречаются бактерии, устойчивые к антибиотикам, чем у людей, не покоряющих волны на досках, но при этом также плавающих в море.

Отчего же так происходит? Авторы новой работы считают, что сёрферы проглатывают примерно в десять раз больше морской воды, чем те, кто просто плавает в море. Между тем, туда выбрасывается значительная часть отходов человечества, включая сточные воды, промышленные вредные вещества и сельскохозяйственные стоки, которые являются потенциальными источниками опасных бактерий.

Специалисты решили узнать, делает ли это сёрферов более уязвимыми к бактериям. Второй вопрос, интересовавший учёных, — устойчивы ли бактерии к антибиотикам.

С этой целью команда специалистов под руководством доктора Энн Леонард (Anne Leonard) из Медицинской школы при Университете Эксетера пригласила к участию в исследовании 150 людей, занимающихся сёрфингом, и 150 людей, не увлекающихся этим занятием. Все участники часто посещали побережья Великобритании.

И поскольку целью исследования было изучение наличия бактерий в кишечниках испытуемых, все люди получили ректальные тампоны для сбора образцов фекалий.

Специалисты изучили образцы фекалий обеих групп: в первой 13 человек (около 9%) имели штаммы E. coli (кишечная палочка), устойчивые к антибиотикам. Во второй группе те же бактерии присутствовали в кишечниках только четырёх человек (3%).

Найденные бактерии учёные решили испытывать при помощи антибиотика цефотаксима. Учёные хотели выяснить, могли ли бактерии E. coli расти в присутствии цефотаксима. Последний используется для уничтожения бактерий кишечной палочки. Однако некоторые микроорганизмы обладают генами, позволяющими им выживать даже под воздействием этого лекарственного средства.

Также оказалось, что у людей, регулярно занимающихся сёрфингом, в четыре раза чаще встречались бактерии с мобильными ("прыгающими") генами, которые делают их устойчивыми к антибиотикам. Такие гены могут передаваться между бактериями. (К слову, мы рассказывали, как учёные планируют бороться с такими обменами).

"Устойчивость к противомикробным препаратам считается одной из величайших проблем в области здравоохранения во всём мире, и всё больше внимания уделяются тому, как резистентность может распространяться в нашем окружении", — говорит в пресс-релизе Леонард.

По её словам, специалистам необходимо срочно узнать как можно больше о том, как люди подвергаются воздействию этих бактерий, и как они колонизируют наши кишечники. "Исследование – первое в своём роде, в котором учёные попытались определить связь между сёрфингом и заселением наших кишечников бактериями, устойчивыми к антибиотикам", — добавляет учёный.

Согласно данным специалистов, устойчивость бактерий к антибиотикам затрудняет лечение многих болезней: некоторые из этих заболеваний включают гонорею, пневмонию, сальмонеллез и туберкулёз.

Устойчивость к антибиотикам растёт до опасно высокого уровня во всех частях мира. Новые механизмы устойчивости возникают и распространяются, ставя под угрозу наши возможности для лечения часто встречающихся инфекционных заболеваний. Порой некоторые инфекции невозможно вылечить, поскольку антибиотики становятся всё менее эффективными, отмечается на сайте ВОЗ.

"Мы не хотим запрещать людям проводить время в море. Такая активность обладает рядом преимуществ. Важно, чтобы люди понимали риски и принимали обоснованные решения, связанные с плаванием и их спортивными привычками", — говорит доктор Уилл Газе (Will Gaze), курировавший исследование.

Между тем, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что учёные намерены делать с такой проблемой. В частности, предлагается "ослеплять" супербактерии, вызывающие опасные инфекции, искать всё более эффективные антибиотики (даже под носом) и, как вариант, не пропивать весь курс антибиотиков до конца.

Ранее по теме

Коротко

17:46

Блэкаут в Казани: без света остались два района города

17:21

Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище

17:14

Из электрички Москва - Петушки эвакуировали тысячу человек

16:39

Президент России и премьер Италии обсудили ситуацию в Ливии

14:36

УФСИН признало вину в убийстве топ-менеджера "Роскосмоса"

14:28

Предвыборный сайт Путина начал работу

14:23

Британские истребители увязались за российскими бомбардировщиками

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Участник пермской резни употреблял наркотики. Видео

Участник пермской резни употреблял наркотики. Видео

25 минут назад
Из-за обрыва провода электрички на Горьковском направлении задерживаются

Из-за обрыва провода электрички на Горьковском направлении задерживаются

31 минута назад
Блэкаут в Казани: без света остались два района города

Блэкаут в Казани: без света остались два района города

48 минут назад
В Екатеринбурге задержан серийный маньяк, скрывавшийся более 20 лет

В Екатеринбурге задержан серийный маньяк, скрывавшийся более 20 лет

4 часа назад
Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище

Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище

57 минут назад
Понтифик признался, что боится ядерной войны

Понтифик признался, что боится ядерной войны

2 часа назад
11 американских компаний в руках иностранцев

11 американских компаний в руках иностранцев

1 час назад
Светлана Пермякова призналась, почему родила от свидетеля со своей свадьбы

Светлана Пермякова призналась, почему родила от свидетеля со своей свадьбы

4 часа назад
Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце

Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце

9 часов назад
За отсидевшего за насилие над Шурыгиной вступились гости Андрея Малахова

За отсидевшего за насилие над Шурыгиной вступились гости Андрея Малахова

19 минут назад
Ученые заморили раковые клетки голодом

Ученые заморили раковые клетки голодом

8 часов назад
Феномен "Движения вверх": метафора того, что случилось со страной

Феномен "Движения вверх": метафора того, что случилось со страной

9 часов назад
610
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28
Китайцы представили "игровой ноутбук", помещающийся в карман

Китайцы представили "игровой ноутбук", помещающийся в карман

1 час назад
Постельное белье рэпера Фараона выставили на аукцион

Постельное белье рэпера Фараона выставили на аукцион

1 час назад
Волонтеры случайно нашли на остановке под Курском едва не замерзшего "беглого "раба"

Волонтеры случайно нашли на остановке под Курском едва не замерзшего "беглого "раба"

1 час назад
Появилось видео обрушения балкона фондовой биржи в Джакарте

Появилось видео обрушения балкона фондовой биржи в Джакарте

1 час назад
Водитель под наркотиками протаранил кабинет стоматолога на втором этаже

Водитель под наркотиками протаранил кабинет стоматолога на втором этаже

1 час назад
Президент России и премьер Италии обсудили ситуацию в Ливии

Президент России и премьер Италии обсудили ситуацию в Ливии

1 час назад
Сотрясения белого карлика грозят перевернуть теорию эволюции звёзд

Сотрясения белого карлика грозят перевернуть теорию эволюции звёзд

1 час назад
Челси Мэннинг опубликовала предвыборный ролик

Челси Мэннинг опубликовала предвыборный ролик

2 часа назад
В Саудовской Аравии открылся автосалон только для женщин

В Саудовской Аравии открылся автосалон только для женщин

2 часа назад
Стало ясно, как змеи двигаются вперед, не используя позвоночник

Стало ясно, как змеи двигаются вперед, не используя позвоночник

2 часа назад
Создатель iPod поучаствовал в разработке часов нового типа

Создатель iPod поучаствовал в разработке часов нового типа

3 часа назад
В зоопарке Торонто три панды атаковали снеговика. Видео

В зоопарке Торонто три панды атаковали снеговика. Видео

3 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

3 часа назад
1 068
В китайском цирке тигр со львом набросились на лошадь

В китайском цирке тигр со львом набросились на лошадь

3 часа назад
Предвыборный сайт Путина начал работу

Предвыборный сайт Путина начал работу

3 часа назад
Британские истребители увязались за российскими ракетоносцами

Британские истребители увязались за российскими ракетоносцами

3 часа назад
Kia задумала новый очень большой кроссовер (и он может появиться в России)

Kia задумала новый очень большой кроссовер (и он может появиться в России)

3 часа назад
"Коля не может встать с постели": льдина едва не убила водителя под Ростовом-на-Дону

"Коля не может встать с постели": льдина едва не убила водителя под Ростовом-на-Дону

4 часа назад
Стереотип или когнитивное нарушение? Учёные разобрались в природе "мамнезии"

Стереотип или когнитивное нарушение? Учёные разобрались в природе "мамнезии"

4 часа назад
Квартира в Испании обернулась для Натальи Штурм новогодними проблемами

Квартира в Испании обернулась для Натальи Штурм новогодними проблемами

4 часа назад
Более 30 машин столкнулись в Подольске

Более 30 машин столкнулись в Подольске

4 часа назад
Очевидец запечатлел на видео медвежат, забравшихся на дерево в Красноярске

Очевидец запечатлел на видео медвежат, забравшихся на дерево в Красноярске

5 часов назад
Коллекционный Mercedes утопили в смоле ради рекламы

Коллекционный Mercedes утопили в смоле ради рекламы

5 часов назад
Катрин Денев извинилась за свое письмо в защиту мужчин

Катрин Денев извинилась за свое письмо в защиту мужчин

5 часов назад
Группа криптовалютных школьниц покорила Японию

Группа криптовалютных школьниц покорила Японию

5 часов назад
Экс-тренер "Адмирала" Разин – об отставке: предлагали договор, как у уборщиц

Экс-тренер "Адмирала" Разин – об отставке: предлагали договор, как у уборщиц

5 часов назад
ВЦИОМ: у российских избирателей нет "кровожадных запросов"

ВЦИОМ: у российских избирателей нет "кровожадных запросов"

5 часов назад
Техническое описание блокчейн-платформы Telegram выложили онлайн

Техническое описание блокчейн-платформы Telegram выложили онлайн

5 часов назад
Камера запечатлела избиение инспекторов ДПС под Серпуховом

Камера запечатлела избиение инспекторов ДПС под Серпуховом

5 часов назад
СКР возбудил уголовные дела по факту обстрела Донбасса

СКР возбудил уголовные дела по факту обстрела Донбасса

5 часов назад
Физики охладили жидкую воду до рекордной температуры

Физики охладили жидкую воду до рекордной температуры

5 часов назад
Под Екатеринбургом спасли кота, неделю просидевшего на дереве в сильный мороз

Под Екатеринбургом спасли кота, неделю просидевшего на дереве в сильный мороз

6 часов назад
СК завершил расследовать дело Серебренникова

СК завершил расследовать дело Серебренникова

6 часов назад
В заброшенном подмосковном пионерлагере разливали поддельное виски

В заброшенном подмосковном пионерлагере разливали поддельное виски

6 часов назад
СМИ: телеком- и медиакомпании хотят создать Инфокоммуникационный кодекс

СМИ: телеком- и медиакомпании хотят создать Инфокоммуникационный кодекс

6 часов назад
20 грустных советских мультфильмов, над которыми льют слезы несколько поколений

20 грустных советских мультфильмов, над которыми льют слезы несколько поколений

8 часов назад
На Гавайях провели работу над ошибками

На Гавайях провели работу над ошибками

12 часов назад
Валаам. Документальный фильм Андрея Кондрашова

Валаам. Документальный фильм Андрея Кондрашова

20 часов назад
3 569
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

12.01.2018 22:28
Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

11.01.2018 23:10