Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве 15 января похоронили народного артиста РСФСР Михаила Державина. Здесь уже похоронен и его отец — ведущий в прошлом актер Театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин.

Отпевание Михаила Державина прошло в храме Преображения Господня на Песках — в церкви на Арбате, недалеко от дома, где жил актер. На прощание с актером в Театр Сатиры пришли все желающие – зал был заполнен до отказа. По актерской традиции в последний путь Державина проводили последней овацией, сообщает ТАСС.

Проститься с 81-летним Державиным пришли Александр Ширвиндт, вдова первого президента России Наина Ельцина, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, Вера Васильева, Игорь Золотовицкий, Эммануил Виторган, Вера Алентова, Марк Розовский, Клара Новикова и многие другие.

"Природа юмора нас сближала, шутить у него получалось гениально", — отметила актриса Наталья Селезнева.

Она подчеркнула, что у актера была прекрасная жена Роксана Бабаян, которая делала все, чтобы продлить ему жизнь.

С 1967 по 1980 годы Михаил Державин выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Здесь он сменил Александра Белявского. Тонкий юмор Михаила Державина не все сразу оценили: зрители просили, чтобы Державин не делал реплики во время музыкальных номеров – многие старались записать их с телевизора. Больше такую музыку в СССР услышать было негде

Вместе с Александром Ширвиндтом Державин вел телепрограммы "Утренняя почта" в 1985 году и "Хочу знать!" в 2013 году.

Михаил Державин сыграл более чем в 40 кинокартинах, среди них фильмы "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Чокнутые", "Старые клячи", "Моя морячка".

Заслуги Державина отмечены орденом Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" четвертой и третьей степени. В 2007 году Державин получил театральную премию "Хрустальная Турандот" за долголетнее и доблестное служение театру.