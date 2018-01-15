Постельное белье рэпера Фараона выставили на аукцион

Представители серпуховской гостиницы "Корстон" выставили на аукцион постельное белье из номера, в котором останавливался рэпер Фараон. Поклонники артиста начали торги с 500 рублей, однако ставки быстро повысились до 550 тысяч.

О том, что белье из номера Фараона выставлено на продажу, руководство серпуховского отеля написало в своем паблике во "Вконтакте".

В качестве доказательства того, что выставленное на продажу белье музыканта подлинное, сотрудники "Корстона" опубликовали фотографию из "Инстаграма" рэпера, где тот запечатлен стоящим на кровати в номере гостиницы.

Piece Of Shit Публикация от PHARAOH (@coldsiemens) Янв 13, 2018 at 3:05 PST

Условия торгов, впрочем, не сообщаются. Также неизвестно, насколько серьезны намерения поклоннкиов Фараона приобрести его грязное белье за несколько сотен тысяч рублей.