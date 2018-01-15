Australian Open. Сок покинул турнир, Надаль уверенно прошел в следующий этап

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису, который продлится до 28 января. Его общий призовой фонд составляет порядка 43 миллионов долларов. Завершился первый игровой день турнира.

В мужской сетке одним из самых неожиданных результатов стало поражение американского теннисиста Джека Сока, который был посеян на турнире под восьмым номером. В матче первого круга 25-летний спортсмен встречался с японским соперником Юичи Сугитой и в четырех сетах не смог сломить сопротивление своего оппонента – 1:6, 6:7 (4:7), 7:5, 3:6. Матч продлился 2 часа 33 минуты.

Сугита продолжит выступление встречей с хорватом Иво Карловичем, а Сок пополнил список американцев, которые покинули Australian Open.

Неожиданно в первом круге вылетел и южноафриканец Кевин Андерсен. В пятисетовом поединке, который продолжался 3 часа 59 минут, сеянный под 11-м номером Андерсен капитулировал в игре с британским теннисистом Кайлом Эдмундом – 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

А вот первый номер посева Открытого чемпионата Австралии испанец Рафаэль Надаль стартовал на турнире с уверенной победы над доминиканским теннисистом Виктором Эстреллой Бургосом. В матче, который продлился 1 час 34 минуты, Рафа одержал победу в трех сетах с одинаковым счетом – 6:1, 6:1, 6:1. Во втором круге Надаль встретится с аргентинцем Леонардо Майером.

Остальные фавориты Australian Open, среди которых Новак Джокович, Роджер Федерер, Доминик Тием и Стэн Вавринка, проведут свои встречи во вторник, 16 января.