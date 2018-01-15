Машина сбила двоих пешеходов на тротуаре после ДТП в Иванове

После столкновения двух машин одна из них вылетела на тротуар, где сбила двоих пешеходов. В результате ДТП пострадали три человека. Авария пропала в объективы уличных камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел около полудня в понедельник, 15 января, рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери в Иванове.

На кадрах видно, как после столкновения одна из машин вылетает на тротуар. Автомобиль сбивает пешеходов и врезается в ограду храма.

"40-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Elantra, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество двигающемуся во встречном направлении автомобилю Volkswagen Polo под управлением 28-летнего водителя. От удара Фольксваген выехал на тротуар, где совершил наезд на проходивших мимо мужчин", - сообщает IvanovoNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

В результате аварии пострадали двое пешеходов и 35-летняя пассажирка Hyundai Elantra. Помощь пострадавшим была оказана на месте, госпитализация им не понадобилась.