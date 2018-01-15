Блэкаут в Казани: без света остались два района города

В Казани энергетики устраняют последствия аварии, в результате которой без света остались жители двух районов города — Приволжского и Советского.

Как передает "Интерфакс", в ОАО "Сетевая компания" пояснили, что причиной ЧП стала авария на одной из подстанций.

По словам энергетиков, на устранение неподалок потребуется примерно четыре часа.

В свою очередь, жители районов, оставшиеся без света, сообщают, что отключение света произошло после трех часов дня.