За отсидевшего за насилие над Шурыгиной вступились гости Андрея Малахова

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной в колонии провел всего год и вышел на свободу досрочно. Эта история получила большой резонанс и некоторые СМИ даже предположили, что она может быть просто "пиаром". Первое интервью после выхода из тюрьмы Сергей Семенов дал для программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Гости в студии разделились на два лагеря: одни защищали Шурыгину. В знак солидарности они пришли на программу в черном.

Однако нашлось немало тех, кто уверен: никакого изнасилования не было, все происходило по взаимному согласию, а сама Шурыгина получила не один миллион с мальчиков, которых обвиняла в изнасилованиях – так она "зарабатывала на жизнь.

Знакомые и друзья Семенова также приводят ряд нестыковок, которые говорят о том, что никакого изнасилования не было. Они также задаются вопросом: как через месяц после "трагедии" изнасилованная Шурыгина могла ехать в машине с несколькими мужчинами и вести себя вызывающе, и как через три месяца могла демонстрировать у шеста свои успехи, сравнимые с квалификацией профессиональной стриптизерши?

Сергей, со своей стороны, по-прежнему заявляет, что ему не за что извиняться перед Шурыгиной. Эксперты тоже говорят, что Диана ведет себя не так, как обычно ведут себя жертвы насилия, а Сергея она попросту спровоцировала.

Защитники ее, со своей стороны, возражают: никакое, даже самое провокационное поведение женщины, не дает мужчине права ее насиловать.

Сама же Шурыгина считает, что сокращение срока наказания Семенову – это результат взятки, на которую ему собрали деньги в соцсетях. Там, в свою очередь, многие девушки уже благодарят Диану "за науку" вымогательства и применяют ее "методы" на практике.

Семенов же хочет, чтобы его пример послужил предостережением другим парням, оказавшимся в аналогичной ситуации. "Не теряйте головы, помните о возможных последствиях", — предупреждает он юношей, которые могут оказаться на его месте.

Помощь Сергея детскому приюту – пиар-ход или искренняя благотворительность? Как удалось уйти от наказания второму участнику той "вечеринки" с насилием — Александру Рухлину, кто был инициатором громкого скандала – сама Диана или ее родители, и благодаря чему Семенов вышел по УДО? Эти и другие вопросы бурно обсуждали в студии "Прямого эфира" Андрей Малахов и его гости.