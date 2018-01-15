Хоккеист Василевский – фаворит в номинации лучшему вратарю сезона в НХЛ

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский является главным претендентом на "Везина Трфои" – приз, вручаемый лучшему вратарю сезона в НХЛ. Об этом свидетельствуют результаты проведенного голосования, которое было устроено лигой.

Россиянин является явным фаворитом в номинации, получив 89 очков. Его ближайшими преследователями являются Джонатан Куик из "Лос-Анджелес Кингз" (55 очков) и голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк (37 пунктов). Еще один российский вратарь Сергей Бобровский из "Коламбус Блю Джекетс" является восьмым претендентом на трофей. Именно он является действующим лауреатом в этой номинации, одержав победу в 2017 году.

Лучший вратарь лиги получает саму награду, а также 10 тысяч долларов.