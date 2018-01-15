Лавров обсудил с Киевом выполнение минских договорённостей

Глава российского МИД Сергей Лавров по телефону обсудил со своим украинским коллегой Павлом Климкиным инициативу по охранной миссии ООН в Донбассе.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что речь шла о вопросах, касающихся внутриукраинского урегулирования. Сергей Лавров и его коллега обсудили вопросы, касающиеся выполнения положений минского "Комплекса мер" по стабилизации ситуации на востоке Украины.

Речь шла также о ситуации, сложившейся после вынужденного вывода российских военнослужащих из Совместного центра координации и контроля.

Отдельно стороны обсудили детали российской инициативы по созданию миссии ООН для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.